Putin'in 'seferlik' açıklamasına dünyadan ilk tepkiler: Ciddiye alınması gerekir

Rusya Devlet Başkanı Putin, kısmi askeri seferberlik ilan ederken, Batı ülkelerini suçladı.

Putin, Batılı ülkelerin Ukrayna'da barışçıl çözüm istemediklerini savunarak, "Toprak bütünlüğümüz tehdit edilirse Rusya mevcut tüm askeri silahları kullanacak, bu bir blöf değil" dedi.

İngiltere: Ciddiye alınması gerekir

Putin'in kısmi seferberlik ilanına dünyadan ilk tepkiler gelmeye başladı.

İngiltere'de Dışişleri Bakanlığı Ofisi'nden Gillian Keegan, yaptığı açıklamada, "Açıkça bu ciddiye almamız gereken bir durum. Putin'in seferberlik ilanı tehlikeli bir tırmanış" dedi.

Almanya: Kötü ve yanlış bir gelişme

Almanya Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck ise, "Rusya'nın kısmi askeri seferberlik kararı yanlış ve kötü bir gelişme. Bir sonraki adımda neler yapacağımız konusunda hükümet danışma halinde" ifadelerini kullandı.