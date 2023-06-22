Putin'in Özel Temsilcisi: Türkiye, Suriye ve İran yol haritası konseptini kabul etti

10 Mayıs'ta Moskova'da Rusya, Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının toplantısında Ankara-Şam ilişkilerinin normalleştirilmesiyle ilgili yol haritası hazırlanmasına karar verildiğini anımsatan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev, 20 Haziran'da Astana'da yapılan dışişleri bakan yardımcıları toplantısında bu konunun gündeme alındığını anlattı.

Sputnik'in haberine göre, tüm tarafların Rusya'nın hazırladığı yol haritası konseptini genel itibarıyla kabul ettiğini belirten Lavrentyev, temsilcilerin kendi görüş ve önerilerini sunduğunu, şimdi bunları sistematik hale getirmeleri ve onaylamaları gerektiğini kaydetti.

Sürecin biraz zaman alacağını söyleyen Lavrentyev, "En önemlisi, sürecin ilerlemesi. Bu, kademeli bir süreç. Bunun çok fazla uzatılmaması gerekir ve tüm taraflar bunu kabul etti" dedi.

Lavrentyev, Rus tarafının sunduğu konseptte değişiklikler yapılabileceğini de ekledi.