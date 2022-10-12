Putin'in 'gaz dağıtım merkezi' açıklamasına Türkiye'den yanıt: Henüz erken

'Rus Enerji Haftası' kapsamında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Türkiye’de büyük bir doğalgaz merkezi kurabiliriz” diyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamalarına yanıt verdi. Dönmez, Putin'in mesajına yönelik, "Doğalgaz merkezi teknik açıdan mümkün" dedi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre Bakan Dönmez, "Putin'in alternatif rotalardan gaz sevkiyatı konusundaki ifadelerini biz de ilk defa duyduk" dedi. Dönmez, "Bunu konuşmak için henüz erken" ifadelerini kullandı.

Sputnik'in aktardığı habere göre, Rus devlet enerji tekeli Gazprom’un başkanı Aleksey Miller'ın Rus doğalgazının sevkiyatı için Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturma fikrini değerlendiren Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" dedi.

Dönmez, Türk Akım boru hattının da bu projelerden biri olduğuna işaret ederek, "Şu anda Akkuyu'da devam eden önemli bir nükleer güç santrali projemiz var. Rusya ile ilişkilerimiz sadece enerji değil, çok farklı alanlarda devam ediyor. Bunlar oturup konuşup değerlendirilmesi gereken hususlardır" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa'ya tedarik için Türkiye'de büyük bir doğalgaz merkezi kurabileceklerini söylemişti. Moskova'da konuşan Putin, Rusya'nın Kuzey Akım'dan gaz tedarikini Karadeniz'e yönlendirebileceğini söylemiş, “Ortaklarımız da bunu isterse, Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen gazı, Türkiye’de büyük bir gaz dağıtım merkezi kurarak Karadeniz bölgesine ulaştırabiliriz” açıklamasında bulunmuştu.