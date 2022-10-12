Putin'in ardından Gazprom'dan 'Türkiye' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün yaptığı açıklamada Kuzey Akım boru hatları üzerinden Avrupa'ya sevk edilemeyen doğalgazın dağıtımı için Türkiye'de büyük bir gaz merkezi oluşturabileceklerini duyurdu.

Putin'in bu açıklamasının ardından Rus devlet enerji şirketi Gazprom’dan da bir açıklama yapıldı.

Gazprom'un başkanı Aleksey Miller, Rus doğalgazının sevkiyatı için Türkiye’nin Avrupa Birliği (AB) sınırında bir gaz dağıtım merkezi oluşturmayı değerlendireceklerini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Rusya Enerji Haftası konferansının genel oturumunda konuşan Miller, “Gazprom, yeni gaz transfer tesisleri inşa etmeye teknik olarak hazır. Bir dağıtım merkezi oluşturulmasına gelince, AB ile Türkiye sınırında bir gaz ticaret alanı oluşturulması konusunu kuşkusuz ki değerlendirmemiz gerek” dedi.