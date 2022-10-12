Putin: Türkiye'de büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturabiliriz

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarında meydana gelen sızıntıların "uluslararası terör eylemi" olduğunu ve bu eylemlerin "tehlikeli bir emsal" oluşturduğunu söyledi.

Rus Enerji Haftası uluslararası etkinliğinde konuşan Putin sözkonusu sızıntılar için "Bunun tüm bir kıtanın enerji güvenliğini tehlikeye atmayı amaçlayan uluslararası terör eylemi olduğu konusunda kuşku yok" dedi.

Kuzey Akım boru hatlarına yönelik saldırının "en tehlikeli emsali" oluşturacağını söyleyen Putin "Bu şunu gösteriyor: Kritik enerji nakliyesi ya da iletişim altyapısının her bir parçası şu anda risk altındadır" diye belirtti.

Öte yandan Putin boru hatlarına düzenlenen saldırıların ardından hatlardaki boru gruplarından birinin hâlâ çalışabilir durumda olduğunu değerlendirdiklerini kaydetti ve Rusya’nın bu borular üstünden gaz sevkiyatı gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

'Türkiye'de gaz dağıtım merkezi kurabiliriz'

“Rusya, önümüzdeki sonbahar ve kış aylarında Avrupa’ya enerji kaynakları tedarik etmeye hazır” ifadelerini kullanan Putin, “Bunu isteyip istemediklerine onların karar vermesi gerekiyor, top onların sahasında” diye ekledi.

Putin, “Ortaklarımız da bunu isterse, Kuzey Akım boru hatları üstünden iletilemeyen gazı, Türkiye’de büyük bir gaz dağıtım merkezi oluşturarak Karadeniz bölgesine ulaştırabiliriz” dedi.

Putin Rusya ile Kırım'ı birbirlerine bağlayan Kerç Köprüsü'ne "terörist saldırı"nın ardında da Ukrayna'nın özel güçleri olduğunu söyledi.