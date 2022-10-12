Kremlin'den 'nükleer' açıklaması: Batılı liderlerin retoriği provokatif

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin liderlerinin nükleer retoriğinin zararlı ve provokatif olduğunu, Rusya'nın bu tür uygulamalarda yer almak istemediğini söyledi.

Günlük basın toplantısında konuşan Peskov "Batılı liderlerin her gün nükleer retorik pratiği yaptığını biz de her gün üzüntüyle belirtiyoruz. Bunu çok zararlı ve provokatif bir uygulama olarak görüyoruz. Rusya, bu tür uygulamalara katılmak istemiyor ve bunu kabul etmiyor" dedi.

Peskov ayrıca ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme için ne ABD'den ne Rusya'dan henüz bir talep sözkonusu olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Biden geçtiğimiz hafta Rusya'nın "nükleer felaket"le sonuçlanacak bir tehdit oluşturduğunu iddia etmesinin ardından Salı günü CNN'e verdiği mülakatta Putin'in böyle bir adım atacağını düşünmediğini belirterek farklı bir tablo çizmişti.

Biden ayrıca gelecek ay yapılacak G20 zirvesinde Putin ile bir araya gelmesi için bir sebep görmediğini, ancak ABD'li basketbolcu Brittney Griner hakkında görüşmeye açık olduğunu söylemişti.