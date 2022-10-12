Biden'dan 'nükleer' açıklaması: Putin'in bunu yapacağını düşünmüyorum

ABD Başkanı Joe Biden geçen hafta yaptığı "nükleer felaket" çıkışının ardından bu kez Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nükleer silah kullanımına başvurmayacağını düşündüğünü söyledi.

CNN kanalında Jake Tapper'ın programına katılan Biden ülkesinin dış politikasına ve yaklaşan ara seçimlere ilişkin soruları yanıtladı.

Biden geçen hafta yaptığı, dünyanın Küba Füze Krizinden beri en yüksek nükleer felaket riski içinde bulunduğuna dair açıklamasının ardından bu kez daha farklı bir tablo çizdi. Putin'in taktik nükleer silah kullanıp kullanmayacağına ilişkin soruya Biden "Bunu yapacağını düşünmüyorum" diye yanıt verdi.

"Dünyanın en büyük nükleer güçlerine sahip bir dünya liderinin Ukrayna'da taktik nükleer silah kullanabileceğinden söz etmesi bence sorumsuzluk" ifadelerini kullanan Biden, Putin'in açıklamalarının "istikrarsızlaştırıcı" olduğunu ve yanlış muhakemelere yol açabileceğini savundu.

Biden geçen haftaki sözlerine ilişkin olarak "Tüm dikkat çektiğim bunun korkunç bir sonuca yol açabileceğiydi" dedi.

Putin'in "nükleer silahların kullanımına ilişkin açıklamalarına devam etmesi" durumunda ABD'nin ne karşılık vereceğine dair soruya yanıt vermekten kaçınan Biden, Pentagon'un "beklenmedik durumlar" için senaryolar geliştirdiğini söyledi.

Putin'in "rasyonel biri" olduğunu düşündüğünü söyleyen Biden ancak "Rusça konuşan herkesi birleştiren Rusya'nın lideri olması gerektiği düşüncesi irrasyoneldi" dedi ve Putin'in Ukrayna'da yanlış hesaplar yaptığını savundu.

Gelecek ay Endonezya'da yapılacak G20 zirvesinde Putin ile görüşüp görüşmeyeceği sorulan Biden "Şu anda bunun için bir sebep görmüyorum" dedi. Ancak "bu özel olarak ne hakkında konuşmak istediğine bağlı" diyen Biden, Putin ile ABD'li basketbol yıldızı Brittney Griner hakkında görüşmeye açık olduğunu ifade etti.

Biden ayrıca OPEC+ ülkelerinin petrol üretimini azaltma kararının ardından ABD ile Suudi Arabistan arasındaki ilişkileri "yeniden düşünme" zamanının geldiğini de söyledi. Biden "(Suudi Arabistan'ın) Rusya ile birlikte yaptıklarının bazı sonuçları olacağı"nı öne sürdü ve ABD Kongresi'nin bunun için adım atacağını söyledi.