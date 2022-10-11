Lavrov'dan nükleer savaş açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer cephanesine başvurabileceğine ilişkin yapılan açıklamalara ilişkin; "Bu durum ve konu ile ilgilenen herkese şu çağrıyı yapmak isterim: Bu konuyu ısıtıp alevlendirmemek gerek. Umuyorum ki nükleer savaş konusunda spekülasyon yapan, Rusya Federasyonu’nun kitlesel imha silahları ile provokasyon gerçekleştireceği konusunu speküle eden herkes bu konudaki sorumluluğunun farkına varır” dedi.