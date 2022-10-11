Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın nükleer cephanesine başvurabileceğine ilişkin yapılan açıklamalara ilişkin; "Bu durum ve konu ile ilgilenen herkese şu çağrıyı yapmak isterim: Bu konuyu ısıtıp alevlendirmemek gerek. Umuyorum ki nükleer savaş konusunda spekülasyon yapan, Rusya Federasyonu’nun kitlesel imha silahları ile provokasyon gerçekleştireceği konusunu speküle eden herkes bu konudaki sorumluluğunun farkına varır” dedi.
Lavrov'dan nükleer savaş açıklaması
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı ülkelerine nükleer savaş konusunu alevlendirmeme uyarısı yaptı.
Haber Merkezi