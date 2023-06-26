Putin'den Wagner paralı askerlerine 3 seçenek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker şirketi Wagner'in başarısız kalkışma girişiminin ardından "ulusa sesleniş" konuşması yaptı.
Putin, Wagner savaşçılarına Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmayı, evlerine dönmeyi veya Belarus’a gitmeyi teklif etti. Putin paralı askerlere seslenerek "Rusya Savunma Bakanlığı’yla ya da kolluk kuvvetleriyle kontrat imzalayarak hala Rusya’ya hizmet etme, evlerinize ve ailelerinize dönme şansınız var. İsteyense Belarus’a gidebilir" dedi.
Sputnik'in aktardığına göre Putin’in konuşmasından satır başları şu şekilde:
- Rusya vatandaşlarına, sergiledikleri metanet, birlik ve vatanseverlikten dolayı teşekkür ederim.
- Rusya halkına desteği için teşekkür ederim, bu gösterdi ki Rusya’da iç karışıklık çıkarılmasına yönelik her eylem başarısızlığa mahkumdur.
- Durum şunu gösterdi ki, her türlü şantaj ve fitne başarısızlığa mahkum
- Silahlı isyan her ne şekilde olursa olsun bastırılacaktı.
- Rusya vatandaşları birlik beraberlik sergiledi, ülkenin geleceği herkesi birleştirdi.
- İsyanın organizatörleri, vatana ihanet ettikten sonra yanındakilere de ihanet ettiler.
- İsyancılar, askerlerin birbirlerini öldürmesini istiyordu. Kiev de böyle bir sonuç bekliyordu.
- Canlarını feda eden kahraman pilotların cesareti korkunç sonuçlara karşı korudu.
- Wagner savaşçılarının büyük kısmı vatanseverler, onlar bilmeden kullanıldılar
- Doğrudan benim emrim üzerine kan dökülmesini önleyecek kararlar alındı.
- Son çizgide duran, kan dökülmesine izin vermeyen Wagner askerlerine teşekkür ediyorum.
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Rusya Savunma Bakanlığı’yla ya da kolluk kuvvetleriyle kontrat imzalayarak hala Rusya’ya hizmet etme, evlerinize ve ailelerinize dönme şansınız var. İsteyense Belarus’a gidebilir.
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Verdiğim sözü tutacağım. Her birinizin seçim şansı var fakat eminim ki bu karar, trajik bir hata yaptığının farkına varmış bir Rusya askerinin vereceği türden bir karar olacak.