Putin'den Wagner paralı askerlerine 3 seçenek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, paralı asker şirketi Wagner'in başarısız kalkışma girişiminin ardından "ulusa sesleniş" konuşması yaptı.

Putin, Wagner savaşçılarına Rusya Savunma Bakanlığı ile sözleşme yapmayı, evlerine dönmeyi veya Belarus’a gitmeyi teklif etti. Putin paralı askerlere seslenerek "Rusya Savunma Bakanlığı’yla ya da kolluk kuvvetleriyle kontrat imzalayarak hala Rusya’ya hizmet etme, evlerinize ve ailelerinize dönme şansınız var. İsteyense Belarus’a gidebilir" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Putin’in konuşmasından satır başları şu şekilde: