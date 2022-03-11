Putin'den Ukrayna'daki savaşa 'gönüllüler'in gitmesine destek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün ülkesinin Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Putin Ukrayna'da Rusya'ya yardım etmek isteyen "gönüllülerin" harekat bölgelerine ulaştırılmasına yardım edilmesi talimatını verdi.

Putin "Donbass'ta yaşayan insanlara, gelip yardım etmek isteyen insanlar görüyorsanız -gönüllülük temelinde, özellikle para için değil- o zaman onlarla işbirliği yapmalısınız ve onların savaş bölgesine taşınmasına yardım etmelisiniz" dedi.

Toplantıda konuşan Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu çoğu Ortadoğu'dan 16 binin üzerinde kişinin Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerine harekatta yardım etmek istediğini söyledi.

Putin ayrıca Şoygu'nun Ukrayna'dan ele geçirilen Batı silahlarının Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyeti birliklerine verilmesi önerisine destek verdi.