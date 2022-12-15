Putin'den 'Türkiye'de kurulacak gaz merkezi'ne ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'de kurulması gündemde olan doğal gaz merkezine ilişkin açıklama yaptı.

Putin, "Türkiye'nin doğal gaz altyapısı önemli potansiyele sahip. Kurulacak doğal gaz merkezinde ticaret için elektronik platform gelecek aylarda kurulabilir" dedi.

Doğal gaz fiyatlarının Türkiye'deki merkezde belirleneceğini ifade eden Vladimir Putin "Avrupalı tüketiciler için doğal gaz fiyatı büyük oranda (Türkiye'deki) merkezde belirlenecek. Avrupa'nın kendi merkezlerinde olanlar çılgınca" değerlendirmesinde bulundu.