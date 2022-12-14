Erdoğan: Türkmen doğalgazının Batı pazarlarına nakline başlamamız gerekiyor

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Türkmenistan’da yapılan Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi kapsamındaki heyetler arası görüşmeye katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada "Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor" dedi.

Erdoğan "Ayrıca bölgemizde, ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şunları söyledi:

"Rusya-Ukrayna savaşı, küresel sistemin güvenlik, gıda ve enerji sütunlarını sarsmıştır. Savaşın olumsuz etkilerine, tüm dünyada rekor kıran enflasyon oranları başta olmak üzere pek çok alanda şahit oluyoruz. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak, en başından beri savaşın kazananı, barışın ise kaybedeni olmayacağını ifade ettim. Adil barışın ancak diyalogla tesis edileceğini dile getirdim. Akan kanı durdurmak ve çatışmaları sonlandırmak için ilk günden itibaren gerek ikili düzeyde gerekse diğer seviyelerde samimiyetle çaba harcadık. Girişimlerimiz neticesinde İstanbul'da başlatılan müzakere süreci, barış görüşmeleri bakımından halen en muteber çerçeveyi oluşturuyor. Tahıl anlaşması ve esir takasıyla birlikte diplomasiye fırsat verilmesi halinde barışa giden yolun açılabileceğini gördük. Sayın Putin ve Sayın Zelenskiy ile görüşmelerimizi bu yönde sürdürüyor; önce ateşkesi, ardından da bölgemizde kalıcı barışı sağlamayı ümit ediyoruz.

Türkiye, diğer sektörlerdeki başarılarının yanı sıra bugün savunma sanayii alanında kendi ürünlerini tasarlayan, geliştiren, üreten ve bunları ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Türkmenistan ve Azerbaycan'ın da dirayetli liderlikleriniz sayesinde örnek gösterilecek seviyelere ulaşması bizi gururlandırıyor. Nitekim bugün üçlü zirvede imzalayacağımız belgelerimizle bu birlikteliğimiz daha da taçlanacaktır. Ulaştırma imkanlarını iyileştirmemiz, bu bakımdan ziyadesiyle mühimdir. Ticaret hacmimizi geliştirmek için gayretlerimizi artırmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. İlgili bakanlarımızın mevkidaşlarıyla başlattıkları bölgesel üçlü platformlar olumlu neticeler vermiştir. Lapis Lazuli Transit Taşımacılık Koridoru başta olmak üzere, bölgesel işbirliği mekanizmaları ile altyapı projelerinin, ticaret hacmimizi artırmanın yanı sıra bölgesel istikrara da katkı sağlayacağına inanıyorum. Güvenilir bir taşımacılık güzergâhı olarak ön plana çıkan orta koridor bağlamında işbirliği ortak menfaatimizedir. Koridorun önemli bir ayağını Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattıyla tamamladık. Marmaray'ı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, İstanbul Havalimanı'nı, Osmangazi ve 1915 Çanakkale köprülerini hizmete alarak doğu-batı eksenli kesintisiz ulaşımı temin ettik.

Bu güzergahı daha da etkin hale getirmek için birlikte çalışmalı, sınır geçişlerini ve gümrük işlemlerini hızlandırmalıyız. Her üç ülkenin taşıyıcıları için karayolu geçiş ücretlerinin ve vizelerin kaldırılması veya makul bir seviyeye çekilmesi, vize ücretlerinde indirim yapılarak vize sürelerinin uzatılması ticaret hacmimizi artıracaktır. Ulaştırma ve gümrük alanında az sonra imzalanacak metinler, bu çabalarımıza temel teşkil edecektir.

Avrupa başta olmak üzere, tüm dünya için enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemi yeniden anlaşıldı. Esasen Türkiye olarak biz, bu doğrultudaki adımları uzun süredir atmaktaydık. Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı ile güney gaz koridoru bu açıdan öne çıkmaktadır. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'nın bel kemiğini oluşturduğu bu koridorla Hazar gazını Avrupa'ya taşıyoruz. Türkmen doğal gazının da Batı pazarlarına aynı şekilde nakline yönelik çalışmalara artık başlamamız gerekiyor. Hazar'daki dostluk sahasında da Türkmen ve Azerbaycanlı kardeşlerimizle iş birliğine hazırız. Ayrıca bölgemizde, ülkelerimiz arasında karşılıklı elektrik ticaretinin geliştirilmesini önemsiyoruz. Bu çerçevede, Türkmenistan ve Azerbaycan'dan ülkemize elektrik nakli konusunda da çalışmaya hazırız.

Bugün de dar kapsamlı, aramızda yaptığımız görüşmede şöyle bir adımı attık: Öncelikle gerek Gebele'de her yıl gençlerimizin orada belli bir süre tatil yapması, eğitim alması gerekse Avaza'da yine her yıl belli bir süre -bu bir ay olabilir- burada, göndereceğimiz, yanlarındaki öğretmenleriyle birlikte eğitim-öğretim almaları hem Gebele'yi tanımaları hem Avaza'yı tanımaları, dolayısıyla Türkiye'ye de gelecek olan gençlerimizin ufku dil itibarıyla, din itibarıyla, tarih itibarıyla, kültür itibarıyla çok farklı bir zemine oturacaktır. Az sonra akdedilecek iş birliği çerçeve programını bu bakımdan faydalı buluyorum.”