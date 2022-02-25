Putin'den Rus vatandaşlarına ilişkin silah kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke vatandaşlarının sahip olabileceği silahlara ilişkin bir tasarıyı imzaladı.

Sputnik'in haberine göre, yasa tasarısında, Rusya vatandaşlarının, koleksiyonluk silah dışında sahip olmasına izin verilen bazı kategorilerden sivil silahların miktarı belirtiliyor. Buna göre, her bir Rusya vatandaşı 5 adet yivsiz uzun namlulu tüfeğe, 10 adet yivsiz uzun namlulu av tüfeğine veya yivli uzun namlulu av tüfeğine, 5 adet yivli spor silahına, 5 adet av amaçlı yaylı mesafe silahına ve 2 adet kısıtlı etkiye sahip ateşli silaha sahip olabilir.