Putin'den orduya 'caydırıcı nükleer güçler' talimatı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Rusya Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ile görüştü.

Putin, NATO'nun "saldırgan açıklamaları" üzerine orduya ülkenin nükleer caydırıcı güçlerini yüksek alarma geçirme talimatı verdi.

Vladimir Putin, “Gördüğünüz üzere Batılı ülkeler sadece ekonomik alanda ülkemize karşı düşmanca eylemlerde bulunmakla kalmayıp (meşru olmayan ekonomik yaptırımları kastediyorum), aynı zamanda önde gelen NATO ülkelerinin üst düzey yetkilileri, ülkemize yönelik saldırgan açıklamalarda da bulunuyor. Bu nedenle Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'na, Rus ordusunun caydırıcılık güçlerini özel savaş görevi rejimine geçirmelerini emrediyorum” dedi.