Putin'den Macron'a: Ya silahla ya müzakereyle 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la 1 saat 45 dakika süren görüşmede, "Silahla ya da müzakerelerle hedeflerime ulaşacağım" dedi.

VOA Türkçe'nin Elysee kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Macron görüşmede Putin'den, "sivil nükleer yapılara saldırılmaması ve bu konuda, uluslararası hukuk kurallarına saygı duyulmasını" istedi. Putin Macron'a Çernobil de dahil olmak üzere Ukrayna nükleer santrallerine saldırma "niyetinin" olmadığına dair güvence verdi.

Macron, Putin'e "uluslararası insani hukuk kurallarına tümüyle saygı duyulması gerektiğini ve savaştan kaçan sivillerin ülkeyi terk etmesi için insani yardım geçiş koridorunun güvenliğini sağlaması gerektiğini" söyledi. Putin, "Rusya'nın buna saygı duyduğunu" söyledi ve Rus ordusunun sivilleri hedef aldığı iddialarını yalanladı.

Putin "kuşatılmış şehirlerdeki nüfusun dışarı çıkmasına izin verip vermeme sorumluluğunun Ukraynalılara ait olduğunu" açıkladı.

Son olarak, Macron'un "bir an evvel çatışmalara son vermesi ve müzakere masasına ağırlık vermesi" çağrısına ise Putin'in yanıtı sert oldu. Elysee kaynaklarından edinilen bilgilere göre, görüşmede son derece kararlı bir tutum izleyen Putin, Ukrayna'nın "nötr hale getirilmesi, yani ordusunun dağılması, NATO'ya kesinlikle üye olmayacağının taahhüt edilmesi ve Kırım ve Donbass bölgelerinin bağımsızlığını tanınması" şartlarını yineledi. Putin, Macron'a, "Hedeflerime mutlaka ulaşacağım, ya savaş ya da müzakere yoluyla" dedi.