Putin'den Erdoğan'a: Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz hubı haline getirme hedefini belirledik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Asya’da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı’nın (CICA) 6. Zirvesi nedeniyle bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Astana’da ikili temasları kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Görüşmede Putin, "Avrupa'dan bile daha güvenli bir güzergah olan Türkiye, gaz tedariki konusunda en güvenli güzergah haline geldi. Sizin tutumunuz sayesinde bu gaz boru hattını çok daha yoğun bir şekilde kullanmayı hedefliyoruz. TürkAkım'da sabotaj yapmayı planlıyorlardı ama önledik. TürkAkım herhangi bir kesintisi olmadan çalışmaya devam ediyor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Putin sözlerine, "Dün Rusya Enerji Haftası kapsamında Türkiye Enerji Bakanı ve BOTAŞ Genel Müdürü ile müzakereler yaptıktan sonra Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz hubı haline getirme hedefini belirledik" ifadesini kullandı.

Görüşmede Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar ise şöyle:

"Özellikle Novorossiysk başta olmak üzere limanlarınıza yönelik roro taşımacılığının geliştirilmesi ikili ilişkilerimizde çat pat etkisi yapacaktır. Tabi Akkuyu da çok önemli bir adım. Akkuyu ile ilgili olarak da sizin de ifade ettiğiniz gibi birinci tribünün önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması hakikaten dünyada farklı bir ses getirecektir. Tabii bu arada sizinle Sinop'u da konuşmuştuk. Sinop'la ilgili de bir adım atılabilirse bu farklı bir çarpan etkisi yapacaktır. Ve bu konularda Türkiye-Rusya işbirliği gerekirse bu tabii bunun Akkuyu bizim yüzde 10 enerji ihtiyacımızı karşılarken ikinci Sinop o da bir yüzde 10 karşıladığı zaman yüzde 20 gibi enerji ihtiyacımızı karşılamada bu iki enerjinin dünyada çıkaracağı ses çok daha farklı olacaktır.

Bizim özellikle üzerine durduğumuz konu bir taraftan da tahıl naklinde, İstanbul mutabakatını güçlendirerek devam ettirmemiz ve Rusya tahıl ve gübresinin yine aynı şekilde Türkiye üzerinden söylediğiniz gibi az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda bizler de kararlıyız. Bunu az gelişmiş ülkelere bu nakliyetı üzerimizden yaparız. Hatta hatta bu ülkelerin isimlerini dahi belirlemede müşterek bir çalışma içerisinde de olabilir."