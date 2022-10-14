Putin'den Erdoğan için 'Türk Gambiti'

Rusya'da yayın yapan Regnum Haber Ajansı'nda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'ye yaptığı boru hattı teklifini değerlendiren bir haber analiz yayımlandı.

Ajansın baş editörü Stanislav Tarasov "Türkiye hem kendi gücünü koruyup hem de her türlü yeni jeopolitik gerçekliği inşa etmeye hazır mı?" diye sordu.

"Rusya’nın Türkiye'de bir enerji merkezi oluşturmak için önerdiği kombinasyon, Ankara'yı enerji dışı yeni siyasi meselelerle karşı karşıya getiriyor" değerlendirmesini yapan Tarasov, Putin’in doğalgaz çıkışını masaya yatırdı.

'Türkiye Ortadoğu, Asya ve Avrupa'nın en önemli devletlerinden biri haline gelebilir'

Haberrus'un aktardığı habere göre, yazıda, Putin’in Erdoğan için orijinal bir "gaz manevrası" yaptığı, henüz projenin detayları bilinmese de hayata geçirilmesi halinde Türkiye'nin hem ekonomide hem de siyasette Ortadoğu, Asya ve Avrupa'nın en önemli devletlerinden biri haline gelebileceğine vurgu yapılıyor.

Avrupa’da bu gazın tüm AB için dağıtıcısı olarak Almanya'nın yerini alabilmenin yanı sıra, daha önce Avrupa, Türkiye'de bir enerji merkezi oluşturma fikrini yalnızca Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki ve (Azerbaycan üzerinden) Hazar Denizi'ndeki gaz sahalarına erişimi bağlamında algıladığına dikkat çeken Tarasov, Putin’in bu teklifiyle bu algının değişeceğini belirtiyor.

ABD ve Avrupa, Türkiye üzerinden Rus gazını almayı kabul edecek mi?

Tarasov, başta ABD olmak üzere AB’nin Ankara ile Moskova arasında daha da büyük bir stratejik yakınlaşmaya katkıda bulunmak istemelerinin pek olası olmadığını da sözlerine ekliyor.

Şimdiye kadar, Brüksel'in enerji politikasının ekonomik uygunluk ve projelerin rasyonel olarak doğrulanması ilkelerine değil, siyasi ve jeopolitik angajmanlarına dayandığını belirtiyor: ‘Öte yandan Moskova elbette bunu görüyor ve anlıyor. Ancak projesini Ankara'ya sunarak kendisini sadece belirli bir tercihin önüne koymakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'yi Rusya karşıtı yaptırımlar karşısında AB ile doğrudan ortaklığa teşvik ediyor.'

Yazıda "Önerilen bu yeni kombinasyon Moskova ve Ankara'yı enerji dışı nitelikteki yeni siyasi konularda da bir karar alma aşamasına getirdiği de açık. Prensip olarak, Türkiye'nin bölgedeki konumuna bağlı ortakların sayısının artması Ankara için faydalıdır. Ancak kendi güçlerini bir merkez olarak korurken ve bölgeden her türlü gaz akışını kendine çekerken her türlü yeni jeopolitik oluşumları inşa etmeye hazır mı? Bakalım göreceğiz." deniliyor.

•Türk Gambiti (Hamlesi): Gambit satrançta pozisyon üstünlüğü sağlamak amacı ile yapılan taş fedasına denmektedir.