Putin'den 'enflasyon ve işsizlik' açıklaması

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "Ekonomideki yapısal değişiklikler işsizlik ve enflasyonda artışa yol açacak" dedi.
Putin yakın zamanda Rusya'da asgari ücret ve emekli aylıklarına zam yapılması kararlarının verileceğini kaydetti.
Rusya ekonomisindeki mevcut sorunların üstesinden gelinmesinde özel sektörün temel rol üstlenmesi gerektiğini savunan Putin, denetleyici kurumlara işletmelerin önündeki engellerin kaldırılması ve ihracatçılara da Rusya'nın iç pazarına ek ürün akışı yönlendirilmesi çağrısında bulundu.
Öte yandan Putin ülkesinin enflasyon tehdidiyle karşı karşıya olmadığını savunarak Rusya Merkez Bankası'nın para basmak zorunda olmayacağını, Rusya'nın bütçe gelirlerinin yeterli olduğunu söyledi.