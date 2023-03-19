Putin'den Donetsk bölgesindeki Mauripol'e ziyaret

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın topraklarına kattığı Ukrayna'nın önemli liman kentlerinden Mariupol'ü ziyaret etti.

Kremlin Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Putin, Donetsk bölgesindeki Mariupol şehrine helikopterle gitti.

Putin, araba sürerek şehrin çeşitli semtlerini, sahil şeridini ve tiyatro binasını gezdi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Husnullin, Putin'e kentteki inşaat ve onarım çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Putin, Mariupol'deki Nevskiy Mahallesi'nde kent sakinleri ile görüştü, bir aileyi evinde ziyaret etti.

Rus birliklerinin komuta merkezine ziyaret

Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşta aktif rol alan Rusya'nın Rostov-na-Donu kentinde bulunan Rus birliklerinin komuta merkezini de ziyaret etti.

Burada askeri yetkililerle toplantı yapan Putin, Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov ve bazı komutanların rapor sunumlarını dinledi.

Putin, dün de, Rusya'nın 2014'te topraklarına katttığı Kırım'daki Sivastopol şehrine ziyaret gerçekleştirmişti.

Ukrayna'nın Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgeleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 30 Eylül 2022'de Kremlin Sarayı'nda düzenlen törende imzaladığı belgelerle Rusya topraklarına katılmıştı.