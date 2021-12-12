Putin'den Biden'a kasırgada ölenler için başsağlığı mesajı

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden’a gönderdiği telgrafla ABD’nin Kentucky ve başka eyaletlerindeki kasırgalar yüzünden ölenler için başsağlığı diledi.

Sputnik'te yer alan habere göre, telgrafta, “Rusya felaket nedeniyle akraba ve yakınlarını kaybedenlerin acısını paylaşıyor” ifadeleri yer aldı. Putin, en kısa zamanda yaralıların iyileşmesini ve felaketin sonuçlarının üstesinden gelinmesini umduğunu kaydetti.

ABD'nin orta batı eyaletleri Arkansas, Illinois, Kentucky, Missouri ve Tennessee'yi etkisi altına alan hortum kasırgasında en az 70 kişi yaşamını yitirdi.