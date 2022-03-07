Putin'den AB'ye 'Kiev'e baskı' çağrısı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'le telefonda görüştü.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre görüşmede "Mevcut durumun insani tarafları önemli ölçüde tartışıldı".

Açıklamada, Putin'in görüşmede "Rus birliklerinin siviller için hayati olan tüm önlemleri aldığı", "Asıl tehdidin sivilleri canlı kalkan olarak kullanan milliyetçi gruplar olduğu"nu söylediği aktarıldı.

Kremlin'in açıklamasında, ayrıca "Devlet Başkanı, Avrupa Birliği'ni insanların hayatlarını kurtarmaya gerçek bir katkıda bulunmaya, Kiev yetkililerine baskı yapmaya ve onları insani hukuka saygı duymaya zorlamaya çağırdı" denildi.

Putin'in Ukrayna'dan asıl tehdidin milliyetçi oluşumlardan geldiğini belirttiği, bu oluşumların sivil nüfusun arkasına saklanarak "teröristlerin taktiklerini" kullandığını söylediği kaydedildi.