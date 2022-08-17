Putin'den 10 ve üzeri çocuk sahibi anneler için 'Kahraman Anne' kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülke nüfusundaki azalışın önüne geçmek için 10 ve üzeri çocuk sahibi annelere "Kahraman Anne" unvanı verilmesini öngören bir kararname yayımladı.

Pazartesi günü Rusya'nın resmi gazetesinde yayımlanan kararnameye göre, Rusya Federasyonu vatandaşı 10 ve üzeri sayıda çocuk doğuran ve yetiştiren annelere "Kahraman Anne" unvanı verilecek ve 1 milyon ruble toplu ödeme yapılacak.

Onlarca yıldır neredeyse sürekli düşüş yaşayan Rusya'nın nüfusu, 2022'nin başlarında yaklaşık 400 bin kişilik bir düşüşün ardından 145,1 milyona gerilemişti.

"Kahraman Anne" madalyası ilk kez Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nde 1944 yılında İkinci Dünya Savaşı'ndaki büyük nüfus kaybının ardından doğum oranlarını artırmak için yürürlüğe sokulmuştu.