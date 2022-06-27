NATO 300 bin kişilik ordu kuruyor: Hedefinde Rusya var

Yarın İspanya'nın başkenti Madrid'de başlayacak NATO zirvesi öncesi açıklamalar yapan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Mukabele Kuvveti'ndeki asker sayısının devasa boyutta artacağını duyurdu.

Stoltenberg NATO Mukabele Kuvveti'ni "dönüştüreceklerini" ve asker sayısını 300 binin üzerine çıkaracaklarını duyurdu.

NATO'nun tarihte ilk kez bu yıl Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası harekete geçirdiği NATO Mukabele Kuvveti'nin halihazırdaki asker sayısı yaklaşık 40 bin. Stoltenberg'in açıklaması sözkonusu gücün asker sayısının en az 7,5 katına çıkarılacağına işaret ediyor.

Stoltenberg kurulacak yeni ordunun hedefinde Rusya'nın olacağını ise daha sonra yaptığı açıklamalarla ima etti.

NATO Genel Sekreteri, yarın başlayacak Madrid Zirvesi'nde ittifakın kabul edeceği stratejik konseptle NATO'nun 2010'daki strateji belgesinde Rusya'yı "stratejik ortak" olarak niteleyen dilinin değişeceğini duyurdu.

Stoltenberg "Müttefiklerin Rusya'nın güvenliğimize, değerlerimize ve kurallara dayalı uluslararası düzene karşı doğrudan bir tehdit oluşturduğunu net bir biçimde ifade etmelerini bekliyorum" dedi.

'Erdoğan'a dörtlü görüşme önerdim'

Öte yandan Stoltenberg Türkiye ile ilgili de bir açıklama yaparak zirve öncesinde yapılacak 4'lü toplantıyı duyurdu. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü söyleyen Stoltenberg yarın Madrid'de Finlandiya, İsveç, Türkiye ve NATO arasında dörtlü bir görüşme yapmayı önerdiğini belirtti.