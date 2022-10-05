Putin, Zaporijya Nükleer Santrali'ni Rusya'nın mülkiyetine geçiren kararnameyi yayınladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çıkarttığı kararnameyle Avrupa'nın en büyük nükleer güç santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nin Rusya'nın mülkiyetine geçtiğini ilan etti.

Putin'in bugün yayınladığı kararnamede, "Rus hükümeti, Zaporijya Nükleer Santrali'nin ve işletilmesi için gerekli diğer tesislerin federal mülkiyetini kurmak için önlemler alacaktır." ifadeleri yer aldı.

Putin ayrıca hükümete, varlıklarının güvenliğini sağlamak için Zaporijya Nükleer Santrali federal devlet üniter şirketini kurma talimatı verdi.

Nükleer santral ve çalışanlarına 30 Eylül'den önce verilen izinler, Rus yasalarına göre yenileri verilene kadar geçerli olmaya devam edecek.

Ayrıca Balakovo Nükleer Santrali'nin eski baş mühendisi Oleg Romanenko'nun Zaporijya Nükleer Santrali'nin işletme şirketinin başına geçeceği açıklandı.