Putin yeni yasayı imzaladı: Askere çağırılanlara elektronik bildirim gönderilecek

Rusya'nın Ukrayna'da yürüttüğü savaş sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yetkililere askere çağırılanlara ve yedek askerlere elektronik bildirimi göndermeleri konusunda yetki veren tasarıya imza attı.

Rusya'da askeri hizmet kuralları, askere çağırılanların adreslerine iletilmesini içeriyordu. Yeni tasarıyla birlikte, askere çağrı işlemleri, ilgili kişilere e-posta yoluyla iletilecek. Askere çağrı bildirimi, e-postanın devletin elektronik hizmetine kaydedildiği anda geçerli olacak.

Yeni yasayla birlikte, çağrı bildirimine karşın askeri hizmete dahil olmayanların Rusya'dan ayrılması yasaklanacak. Bununla birlikte, bu kişiler, sürücü lisanslarının dondurulmasıyla ve apartman ve diğer varlıklarını satmasının yasaklanmasıyla karşı karşıya kalacak.