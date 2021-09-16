Putin: Yakın çevremde onlarca kişinin testi pozitif çıktı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yakın çevresinde onlarca kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Bugün Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de eski Sovyet ülkeleri Ermenistan, Belarus, Tacikistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Rusya liderlerinin katıldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün zirvesine Putin karantinada olduğu için video konferans yöntemiyle katıldı.

AFP'nin haberine göre Putin burada yaptığı konuşmada "Yakın çevremde koronavirüs vakaları tespit edildi. Sadece bir ya da iki kişide değil birkaç düzine kişide" dedi.

Kendisini karantinaya alan Putin'in Covid-19 test sonucunun negatif çıktığı açıklanmıştı.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada Putin'in en az bir hafta karantinada kalacağını, yakın çevresindeki vakaların çoğunluğunun güvenlikten sorumlu kişiler olduğunu duyurdu.

Putin'le beraber çalışan herkesin koronavirüse karşı aşılanmış olduğunu dile getiren Peskov, Sputnik V aşısının etkinliği konusunda herhangi bir şüpheye yer olmadığını söyledi.

Peskov "Aşılanmış kişiler enfekte olsalar bile defalarca söylediğimiz gibi yüksek oranda korumalı bir aşı yoğun bakıma yatışları ya da ölümü önlüyor, virüsü kapabilirsiniz ve bunu kolayca atlatabilirsiniz" dedi.

Bölgeye ortak güçler konuşlandırma kararı

Öte yandan Putin'in uzaktan katıldığı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü liderler zirvesinde eski Sovyet ülkeleri Afganistan'daki durumu gözönünde bulundurarak Orta Asya'da ortak güçler konuşlandırma planlarını kabul etti.

RT'nin haberine göre Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Genel Sekreteri Stanislav Zas Afganistan sınırları boyunca durumun halen zorlu olduğunu belirtti, "küresel ve bölgesel güvenlik durumunda herhangi bir iyileşmenin görülmediğini" aktardı.

Toplantıda 6 ülkenin lideri tarafından Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'nün Hızlı Reaksiyon Güçlerini modern silahlar, askeri teçhizat ve özel tekniklerle donatma kararı alındı.