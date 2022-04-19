Putin ve Paşinyan görüşmesinin ardından Kremlin'den açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'ya resmi ziyarette bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Moskova'da görüştü.

Sputnik'in haberine göre, görüşmenin ardından Kremlin tarafından yapılan açıklamada, “Putin ve Paşinyan, Rusya'nın yardımıyla başlatılan Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini memnuniyetle karşıladı” denildi.

Putin ve Paşinyan’ın iki ülke arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliğine dikkat çektikleri belirtilen açıklamada , “Çeşitli düzeylerde ikili dış politika istişarelerinin faydalı olduğu teyit edildi. Rusya-Ermenistan parlamentoları arasındaki yoğun diyaloğun sürdürülmesi gereği vurgulandı. Rusya Federasyonu ile Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki askeri ve askeri-teknik işbirliğinin üst düzeyde olduğu kaydedildi” ifadeleri yer aldı.

Putin ve Paşinyan’ın Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya arasındaki temasları yoğunlaştırma konusunda anlaştıkları belirtilerek, “Taraflar, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin yanı sıra, bir bütün olarak bölgedeki ilişkilerin normalleşmesini teşvik etmek için Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki üçlü işbirliğini yoğunlaştırma konusunda anlaştı” denildi.

Ayrıca açıklamada, Paşinyan'ın Putin'i 2022'nin ikinci yarısında Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nün Güvenlik Konseyi toplantısıyla bağlantılı olarak Erivan'a davet ettiği ve davetin Putin tarafından kabul edildiği aktarıldı.