Zelenskiy: Rusya Donbass'a taarruz başlattı

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının 54. Günü sonunda kamuoyuna açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Rus ordusunun fiili olarak Donbass Bölgesi’ne taarruz başlattığını söyledi.

“Ülkemizin doğusunda ve güneyinde işgalciler eskisinden biraz daha planlı olarak saldırmaya çalışıyorlar. Ana güçlerle buralara girerek ülke savunmasının zayıf bir noktasını arıyorlar. Artık Rus birliklerinin uzun süredir hazırlandıkları Donbas taarruzuna başladıkları söylenebilir. Tüm Rus ordusunun çok büyük bir kısmı şimdi bu taarruza odaklanmış durumda. Donbass’a ne kadar asker sürülürse sürülsün, kendimizi savunacağız, savaşacağız. Ukrayna’ya ait olan hiçbir şeyi vermeyeceğiz. Tüm savaşçılarımıza, Donbass, Mariupol'daki tüm kahraman şehirlerimize ve ayrıca Harkov Bölgesi’ndeki eli silah tutan tüm şehirlerimize minnettarım” ifadelerini kullanan Zelenskiy sözlerinin sonunda Bulgaristan ve Hırvatistan başbakanlarıyla ve Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüşmeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Zelenskiy AB’nin Ukrayna Delegasyonu Başkanı Matti Maasikas’a, Ukrayna’nın AB’ye katılım anketini teslim ettiğini ve Ukrayna’nın AB’ye katılımının ülke restorasyonu için avantaj sağlayacağını da belirtti.