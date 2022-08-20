Putin ve Macron Zaporijya Nükleer Santrali'nde denetim için anlaştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (IAEA) risk altında olduğunu belirttiği, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali olan Zaporijya Nükleer Santrali'nde güvenlik denetimi için anlaştığı belirtildi.

Financial Times'ın (FT) haberine göre, üst düzey bir Fransız yetkili, Putin'in Macron ile yaptığı bir telefon görüşmesinde IAEA müfettişlerinin Rusya'nın ele geçirdiği santrali kontrol edebileceklerini söylediğini aktardı. Denetime öncelikle Ukrayna'nın elindeki bölgelerden başlanması bekleniyor.

Rusya konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmazken, Fransa Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Rusya Federasyonu Başkanı Putin, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'a bu misyonun tartışılan şartlarda konuşlandırılmasını kabul ettiğini söyledi. İki başkan, teknik uzmanların görüşmesinden sonra ve görevin konuşlandırılmasından önce bu konuda önümüzdeki günlerde tekrar görüşecek" denildi.

Ateşkes ilan edilebilir

FT'nin haberine göre, bölgedeki IAEA denetimi için ateşkes ilan edilebilir.

Gazeteye konuşan Fransız yetkili, "Uygun bir ateşkesi müzakere etmek kolay değil, ancak IAEA misyonunun güvenli koşullarda gerçekleşebileceğine dair güvenceler olmalı, bu da en azından ziyaret süresince savaşın kesilmesi anlamına geliyor" dedi.

Kiev ve Moskova tarafları birbirlerini Zaporijya bölgesinde gerçekleşen saldırılardan sorumlu tutmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de yaptığı açıklamada, "Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı temsilcilerinin derhal ve koşulsuz olarak tesise girmesine izin verilmesi ve ayrıca Rusya'nın birliklerini tesisin topraklarından koşulsuz olarak geri çekmesi gerekiyor" dedi.