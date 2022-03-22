Putin ve Macron telefonda görüştü

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında telefon görüşmesi gerçekleşti. Açıklamada, Ukrayna’daki durumla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Sputnik'in haberine göre, görüşmenin Fransa tarafının inisiyatifiyle gerçekleştiği bilgisine yer verilen açıklamada, “Rus ve Ukraynalı temsilciler arasında devam eden müzakerelerin seyri de dahil olmak üzere, Ukrayna çevresindeki durumla ilgili kapsamlı görüş alışverişine devam edildi" denildi.