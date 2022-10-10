Putin ve Lukaşenko, ortak bölgesel birlik grubunun konuşlandırılması konusunda anlaştı

Günün erken saatlerinde Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, ülkenin askeri ve güvenlik güçleriyle bir toplantı yaptı ve gazetecilere verdiği demeçte, Minsk'in resmi olmayan kanallar aracılığıyla Ukrayna'dan Belarus topraklarına bir saldırı düzenleme planları hakkında uyarıldığını öne sürdü.

Lukaşenko ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ortak bir bölgesel güç grubunun konuşlandırılması konusunda anlaştıklarını ilan etti.

Lukaşenko, "Birlik Devletinin batı sınırlarındaki durumun ağırlaşmasıyla bağlantılı olarak, Rusya Federasyonu ve Belarus Cumhuriyeti'nden bölgesel bir kuvvetler grubu konuşlandırmayı kabul ettik. Bu, belgelerimizle uyumludur.

Bugün zaten Ukrayna'nın sadece düşünmekle kalmayıp Belarus topraklarına saldırı planladığını söylemiştim. Tabii ki Ukraynalıların buna kesinlikle ihtiyacı yok. Neden güney sınırımızda ikinci bir cephe açmaya ihtiyaç duysunlar ki, bu onların cephesi. Bu askeri açıdan bir delilik. Bizi içine çekmek için patronları tarafından Belarus'a karşı bir savaş başlatmaya itiliyorlar" dedi.

Belarus Devlet Başkanı, "Ukrayna cumhurbaşkanına ve diğer delilere kirli elleriyle topraklarımızın bir metresine bile dokunurlarsa Kırım Köprüsü'nün onlara çiçek gibi görüneceğini söyleyin" şeklinde konuştu.