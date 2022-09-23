Lukaşenko: Belarus seferberlik ilan etmeyecek

Rusya'da ilan edilen kısmi seferberlik sonrası Belarus'un da benzer bir adım atacağı iddia edildi. Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko bugün yaptığı açıklamayla iddiayı yalanladı.

Muhalefetin çeşitli "yalan haberler" yaymaya çalıştığını savunan Lukaşenko "Seferberlik olmayacak. Bu bir yalan" dedi.

Ülkesinin "olası tehditlere ve terör eylemi girişimlerine" kararlılıkla karşılık vereceğini söyleyen Lukaşenko, bu amaçla halk milislerinin de dahil olduğu çeşitli tatbikatların düzenli olarak yapıldığını belirtti.