Putin ve Erdoğan, Afganistan meselesinde ikili koordinasyonu güçlendirme konusunda anlaştı

Kremlin basın servisi bugün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştini duyurdu.

Kremlin'in açıklamasında görüşmeye ilişkin "Afganistan'daki durum ayrıntılı olarak ele alındı. Ülkede istikrar ve iç barışın sağlanması, düzen ve hukuka sıkı sıkıya bağlılığın önemi vurgulandı. Terör ve uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadelede görevlerin öncelikli niteliği vurgulandı. Afgan meselelerinde ikili koordinasyonun güçlendirilmesi konusunda mutabık kalındı" detayları aktarıldı.

Putin'le Erdoğan'ın özellikle enerji alanında ticaret ve ekonomik işbirliği konularına da değindiği vurgulandı.