Putin ve Biden'dan Gorbaçov mesajları

Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) çözülüşünde ilk elden sorumlu olan Mihail Gorbaçov'un ölümünün ardından ABD Başkanı Joe Biden Salı akşamı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bu sabah birer taziye mesajı yayımladı.

Biden "olağanüstü vizyon sahibi bir adam" diyerek Gorbaçov'u överken, Putin de mesajında "Gorbaçov’un ölümü hepimiz için büyük bir kayıp" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray tarafından paylaşılan açıklamasında Gorbaçov'un ailesine ve arkadaşlarına ve "daha iyi bir dünyaya olan inancından yararlanan her yerdeki insanlara" başsağlığı diledi.

Mesajında Gorbaçov için "İktidara geldiğinde, Soğuk Savaş yaklaşık 40 yıl sürmüştü ve komünizm daha da uzun sürmüştü ve yıkıcı sonuçları vardı" ifadesini kullanan Biden "olağanüstü vizyon sahibi bir adam" olarak nitelendirdiği Gorbaçov'un SSCB'nin çözülmesindeki sorumluluğunu "on yıllarca süren acımasız siyasi süreci sona erdiren demokratik reformları benimsediği" şeklindeki sözleriyle övdü. Biden mesajında Gorbaçov'un 2009'da Beyaz Saray'a yaptığı ziyareti de hatırlattı.

Putin: Hepimiz için büyük bir kayıp

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de bugün Gorbaçov’un ailesine taziye dileklerini iletti. Putin, mesajında, “Dünya tarihinin seyrine çok büyük bir biçimde etki eden Gorbaçov’un ölümü hepimiz için büyük bir kayıp” dedi.

Kremlin: Henüz resmi tören kararı yok

Öte yandan Kremlin'den yapılan açıklamada Gorbaçov için henüz bir resmi tören düzenlenme kararı alınmadığı belirtildi.

Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin son genel sekreteri, başlattığı Glasnost (açıklık) ve perestroyka (yeniden yapılanma) politikalarıyla dünyanın ilk ve en güçlü sosyalist ülkesinin çözülüşünde büyük rol oynayan ve tarihe bir hain olarak geçen Gorbaçov dün gece 91 yaşında ölmüştü.