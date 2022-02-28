Putin Ukrayna'yla olası anlaşma için şartlarını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmede Ukrayna'yla anlaşmaya varmak için şartlarını sıraladı.

Putin Macron'a Ukrayna ile uzlaşmanın "yalnızca Rusya'nn meşru güvenlik çıkarlarının koşulsuz olarak dikkat alınmasıyla" mümkün olacağını söyledi.

RT'nin haberine göre Putin bunları şöyle sıraladı: Kırım üzerinde Rus egemenliğinin tanınması, Ukrayna devletinin militarizasyondan ve nazileşmeden arındırılması, Ukrayna'nın tarafsız statüsünün sağlanması.