Putin: Ukrayna'ya operasyondan başka seçeneğimiz kalmamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü askeri harekatla ilgili, “Rusya birliklerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki ve başka Ukrayna kentlerindeki varlığının sebebi, bu ülkeyi işgal etmek istememiz değil, Rusya’nın böyle bir amacı yok” dedi.
Sputnik'teki habere göre Putin, “Rusya birlikleri sadece Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde operasyon düzenleseydi, bu, Ukrayna’da barış sağlanması ve Ukrayna toprakları üstünden Rusya’ya yönelmekte olan tehdidin son bulması için yeterli olmazdı” şeklinde konuştu.
Rusya Devlet Başkanı, Rus güçlerinin Ukrayna’da izledikleri taktiklerin, "tamamıyla haklı olduğunu ve hepsinin geçerli sebepleri olduğunu" kaydetti ve söz konusu taktiklerin, Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından oluşturulduğunu ekledi.
Putin'in diğer açıklamaları şöyle:
- Rusya ordusu, Ukrayna’daki operasyonlar esnasında sivil kayıpların olmaması adına gereken her şeyi yapıyor.
- Ukrayna’da biyolojik silah unsurları geliştirilmekte olduğuna inanmak için sebeplerimiz var.
- Ukrayna’daki askeri operasyonun başında Kiev’e, kan dökülmesinin önünün kesilmesi adına Donbass’tan birliklerini çekmesini çeşitli kanallar üstünden önerdik, bunu yapmayı istemediler.
- Ordumuz, Ukrayna’nın, Kırım ve Donbass’a yönelik saldırı planlarını bozdu.
- Ukrayna’daki operasyon başarılı ve önceden belirlenmiş kurallara tamamıyla uygun şekilde, plana göre ilerliyor.
- Ukrayna’nın elinde, öngörülebilir gelecekte nükleer silahlar olabilirdi. Ukrayna, Batı güçlerinin desteğiyle Rusya’ya karşı saldırganlık eylemi planlıyordu.