Putin: Ukrayna'ya operasyondan başka seçeneğimiz kalmamıştı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkesinin Ukrayna’da sürdürdüğü askeri harekatla ilgili, “Rusya birliklerinin, Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarındaki ve başka Ukrayna kentlerindeki varlığının sebebi, bu ülkeyi işgal etmek istememiz değil, Rusya’nın böyle bir amacı yok” dedi.

Sputnik'teki habere göre Putin, “Rusya birlikleri sadece Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinde operasyon düzenleseydi, bu, Ukrayna’da barış sağlanması ve Ukrayna toprakları üstünden Rusya’ya yönelmekte olan tehdidin son bulması için yeterli olmazdı” şeklinde konuştu.

Rusya Devlet Başkanı, Rus güçlerinin Ukrayna’da izledikleri taktiklerin, "tamamıyla haklı olduğunu ve hepsinin geçerli sebepleri olduğunu" kaydetti ve söz konusu taktiklerin, Rusya Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından oluşturulduğunu ekledi.

Putin'in diğer açıklamaları şöyle: