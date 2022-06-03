Putin: Ukrayna’nın tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir

Ukrayna’nın tahıl ihracatına Rusya’nın engel olduğu tartışmaları sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Putin açıklamasında, Moskova'nın Ukrayna limanlarının tahıl ihracatını engellediği haberlerini yalanlayarak, “Ukrayna tahılı Belarus üzerinden ihraç edilebilir. Kimseyi durdurmuyoruz. Ancak bunun için Belarus’a uygulanan yaptırımların kaldırılması gerekiyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı ayrıca, Batılı ülkelerin küresel gıda pazarındaki sorunlardan Rusya'yı sorumlu tutarak kendi politika hatalarını örtbas etmeye çalıştıklarını söyledi.

Tahıl ihracatının kesintiye uğramasından Ukrayna'yı ve Batı'yı sorumlu tutan Putin, İngiltere ve ABD'nin Rus gübrelerine uyguladığı yaptırımlar nedeniyle küresel gıda piyasalarındaki sorunların daha da kötüleştiğini söyledi.