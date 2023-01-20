Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili Güvenlik Konseyi'ni topladı

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Şoygu operasyon karargahına yaptığı ziyaretle ilgili güvenlik konseyine bilgi verdi.

Haber Merkezi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’daki savaşla ilgili Rusya Güvenlik Konseyi'ni topladı.

Kremlin’den yapılan açıklamada, Putin’in başkanlık ettiği konsey toplantısında “özel askeri operasyon” hakkında görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu’nun hafta başında operasyon karargahına ziyareti hakkında konseye bilgi verdiği kaydedilen açıklamada, Putin’in de uluslararası telefon görüşmeleri hakkında bilgi aktardığı ifade edildi.

Açıklamada, konsey üyelerinin sosyal ve ekonomik güncel konulara ilişkin müzakerede bulunduğu da aktarıldı.

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