Eski NATO komutanı: Bir tercih yapmak istemiyoruz, engellemek Erdoğan'ın elinde

Eski ABD Deniz Kuvvetleri Amirali ve eski NATO Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanı James Stavridis, Bloomberg’e “NATO İsveç ve Finlandiya’yı bloke etmesi durumunda Türkiye’yi kovacak mı?” başlıklı bir yazı yazdı.

NATO’nun 70 senelik tarihinde önemli bir uğrakta olduğunu kaydeden Stavridis, İsveç ve Finlandiya’nın ittifaka üyeliğini “hayati bir şans” diye niteledi ve Türkiye’nin bu süreci yavaşlattığını kaydetti.

Stavridis “Tek taraflı tıkanmada bu uygulamaya son vermenin ve basitçe ‘evet’ demenin zamanı geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki Türkiye'nin suskunluğu, iğrenç bir savaş suçlusuna Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, bir armağandır” ifadelerini kullandı.

2009 yılında NATO Müttefik Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı’na getirildiğinde ilk ziyaret ettiği başkentin Ankara olduğunu belirten Stavridis Türkiye’nin Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılması öncesinde ve sonrasında ittifak için çok şey yaptığından övgüyle söz etti.

'Türkler ne zaman bir şey istesem yerine getirdi'

Stavridis “Türkler yıllarca her NATO misyonuna (Afganistan, Balkanlar’daki barış gücü, korsanlıkla mücadele, siber güvenlik vb.) asker, uçak ve gemi sağladılar. Benim komutam altında, diğer büyük müttefiklerin kaçınmayı seçtiği bir şeyi yapıp Libya’da 2011’deki müdahaleye muharebe kabiliyeti sağladılar. Ne zaman bir şey istesem buna uyup yerine getirdiler” diye yazdı.

Görevi sırasında İlker Başbuğ, Ahmet Davutoğlu ile iyi arkadaş olduklarını, şimdi Milli Savunma Bakanı olan Hulusi Akar ile de bir araya gelip Türkiye’deki NATO üslerini gezdiğini anlatan Stavridis, Erdoğan’la başbakanlığı döneminde birkaç kez görüştüğünü ve onun “ülkesi için doğru olduğunu düşündüğü şey neyse onu yapmakta kararlı, çok inatçı biri olarak” kendisini etkilediğini ifade etti.

Türkiye’nin iki İskandinav ülkesinin “Türkiye’deki Kürt azınlık arasındaki terörist gruplara destek olarak görmesi” nedeniyle NATO için “ters tepen” bir tutum sergilediğini savunan Stavridis, Ankara’nın tutumunu anladığını belirterek “Bu üç ülkenin hükümetleri ittifakın hiçbir üyesinin bir başka üyenin iç güvenliğini aksatacak bir şey yapmamasını güvenceye alacak yakın istişare içinde olmalı” ifadelerini kullandı.

'İttifak Türkiye'den de İsveç ve Finlandiya'dan da vazgeçmek istemiyor'

Stavridis İsveç’in NATO’nun genişleme sürecinde Türkiye’ye şimdiye dek çok taviz verdiğini savunduğu yazısında ittifakın ne İsveç ve Finlandiya’nın üyeliklerinden ne de Türkiye’den vazgeçebileceğini ileri sürdü.

Eski NATO komutanı, ittifak üyeleri arasında “bir seçim yapmak gerekirse seçeneklere bakmalıyız” şeklinde bir tartışmanın başlayacağını dile getirdiği yazısında şunları kaydetti:

“Bu hata olur. Türkiye NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip ve İncirlik Hava Üssü dahil önemli tesislere ve İzmir’de NATO’nun kara harp komutanlığına ev sahipliği yapıyor. NATO’nun Türkiye’nin etkin ve pozitif bir üyesi olmasına ihtiyacı var. Aynı zamanda Finlandiya ve İsveç’i bünyesine katmaya ihtiyacı var. Kimse onlar arasında bir seçim yapmak istemiyor. Bunu gerçekleşmemesini sağlamak Erdoğan’a kalmış.”