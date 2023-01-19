İsveç Savunma Bakanı Türkiye'ye gelecek

İsveç'in başkenti Stockholm'de İsveç Başbakanı Ulf Kristerson ile basın toplantısı düzenleyen İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, gelecek hafta sonu Türkiye'ye geleceğini açıkladı.

Jonson, toplantıda "Milli Savunma Bakanı Akar'dan Ankara'ya gitme daveti aldım ve bu geziyi gelecek hafta sonunda yapmayı umut ediyor ve sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile NATO'ya üyelik müzakereleri çerçevesinde yapılan anlaşmaya da değinen Jonson, "Türkiye ile Üçlü Muhtıra imzalandı, bunun uygulamasında mesafe kaydedildi" diye konuştu. (AA)