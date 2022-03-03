Putin: Ukrayna'daki gidişat Neo-Nazilerle savaştığımızı gösteriyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Güvenlik Konseyi üyeleriyle düzenlediği toplantıda açıklamalar yapıyor.
Sputnik'in aktardığına göre, Putin'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Ukrayna’daki askeri eylemlerin gidişatı, Rusya’nın kesinlikle Neo-Nazilerle savaşıyor olduğunu gösteriyor.
- Yüzlerce yabancı ülke vatandaşı, askeri eylemlerin yaşandığı bölgelerden ayrılmaya çalışıyor, ancak Lviv üzerinden geçmeleri teklif edilerek rehin tutuluyorlar.
- Operasyon sırasında belirlenen hedefler başarılı şekilde gerçekleştiriliyor. Operasyon planlanan şekilde ilerliyor.
- Aralarında Ortadoğu’dan gelenler de dahil, yabancı paralı askerlerin de bulunduğu, milliyetçi ve Neo-Nazi oluşumlar sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyorlar. Daha önce de belirttiğim gibi, şehirlerin yerleşim alanlarına ağır askeri teçhizatlar yerleştirdiklerine dair objektif fotoğraflar var.
- Ukrayna’da yaşayanların bir kısmının korkutulmuş olması, birçoğunun milliyetçi propagandayla kandırılması ve birilerinin de bilinçli olarak Banderacıların, Büyük Vatan Savaşı sırasında Hitler’in yanında savaşan diğer Nazi uşaklarının, yolundan gitmesine rağmen Rus ve Ukraynalıların tek bir halk olduğuna dair inancımdan asla vazgeçmeyeceğim.
Putin, Ukrayna’daki özel operasyonda hayatını kaybeden askeri personelin ailelerine 5 milyon rublelik ek destek sağlanması talimatı verdi.