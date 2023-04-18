Putin Ukrayna'da Herson ve Lugansk bölgelerini ziyaret etti

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna'da şu an Rusya'nın kontrolünde olan Herson ve Lugansk bölgelerini ziyaret ettiğini duyurdu.

Putin'in, Herson bölgesinde ordu komutanlığı toplantısına katılarak hava kuvvetleri komutanlarından, "Dinyeper" askeri birliğinden ve üst düzey askeri yetkililerden Herson ve Zaporijya bölgelerindeki duruma ilişkin bilgi aldığı bildirildi.

Rusya birlikleri, geçtiğimiz Kasım ayında Herson'un merkezinden çekilmiş, Ukrayna'nın karşı saldırısı beklentisiyle Dinyeper Nehri'ni karşı kıyısına konuşlanmıştı.

Putin'in aynı zamanda Ukrayna'nın doğusundaki Lugansk bölgesinde bulunan ulusal muhafız karargahını ziyaret ettiği ifade edildi. Rusya, geçtiğimiz yıl bu bölgeyi ilhak etmişti.