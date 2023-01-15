Putin: Ukrayna'da her şey planlandığı gibi gidiyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’da devam eden askeri operasyona ilişkin, “Dinamiklerin olumlu olduğunu söyleyebilirim. Her şey, Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı’nın planladığı biçimde gelişiyor” değerlendirmesini yaptı.

Putin, “Askerlerimizin elde ettikleri sonuçlarla bizi yine pek çok defa memnun edeceklerini umuyorum” diye ekledi.

Sputnik Türkiye'nin aktardığı habere göre, Putin, ülkesine Ukrayna’da sürdürdüğü operasyon yüzünden bir dizi yaptırım uygulanmasına karşın Rus ekonomisinin beklentinin üstünde performans gösterdiğini de kaydetti. Putin, “Bana göre ekonomimizdeki durum sadece stabil değil, son derece tatmin edici de” değerlendirmesini yaptı.

Enflasyonun beklentinin altında olduğunu ve düşüş eğilimi göstermekte olduğunu kaydeden Putin, Mart ayı sonu sonuçlarına göre enflasyonun yüzde 11,0’dan yüzde 5 seviyesine düşmesini beklediklerini belirtti. Putin ayrıca, ülkesinde sanayi, tarım ve inşaat sektörlerinde de bir yükseliş gözlendiğini söyledi ve işsizlik oranının da tarihte görülmüş en düşük seviyelerde olduğunu kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, “Ekonomimizdeki durum stabil, dahası, düşmanlarımız bir yana, bizim tahminlerimizden bile çok daha iyi” açıklamasında bulundu.