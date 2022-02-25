Putin, Ukrayna ordusuna seslendi: İktidara el koyun

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Ukrayna'daki operasyonun ilerlemesini tartışmaya karar verdiği Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle toplantı yaptıktan sonra açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna ordusunu ülkedeki iktidarı kendi ellerine almaya davet etti.

Putin, "Kiev'e yerleşen ve tüm Ukrayna halkını rehin alan bu bağımlıları ve neo-Naziler çetesiniyle anlaşmaktan daha kolay bir anlaşmaya yolumuz var gibi görünüyor" dedi.

Putin ayrıca Ukraynalı askerlere radikallerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanmalarına izin verilmemesi çağrısında bulundu. Rusya Devlet Başkanı, "Ukrayna Naziler tarafından yönetilmemeli. Ukrayna'daki Naziler terörist gibi hareket ediyor, Kiev ve Kharkov'a füze sistemi yerleştiriyor. Ukrayna'daki Naziler orduyu kışkırtıyor ve yabancıların verdiği rolü oynuyor" dedi.

Çatışmalarla ilgili de konuşan Putin "Rus ordusunun ana çatışmaları, beklendiği gibi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin düzenli birimleriyle değil, Donbas'taki soykırımdan ve sivillerin kanından doğrudan sorumlu olan milliyetçi oluşumlarla gerçekleşiyor" ifadesini kullandı.