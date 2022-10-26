Putin: Ukrayna egemenliğini kaybetti, doğrudan ABD tarafından yönetiliyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın ABD dış politikasının bir aracı haline geldiğini belirterek "ABD'nin artık Ukrayna'yı doğrudan yönettiğini" belirtti.

Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinin sınırlarında çatışmaların alevlendiğine dikkat çeken Putin "Bunu yapanların elde etmeye çalıştıklarının ne olduğu, ABD dış politikasının bir aracı haline gelen Ukrayna'da çok iyi görülüyor" dedi.

'ABD Rusya'ya karşı koçbaşı olarak kullanıyor'

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Kurumları ve İstihbarat Servisleri Yöneticiler Konseyi 51. Toplantısı'nda konuşan Putin "Ülke (Ukrayna) halihazırda egemenliğini kaybetmiş durumda ve doğrudan ABD tarafından yönetiliyor. ABD Rusya'ya, Belarus Cumhuriyeti ile Birlik Devleti'mize, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü'ne ve genel olarak Bağımsız Devletler Topluluğu'na karşı onu bir koçbaşı olarak kullanıyor" dedi.

ABD'nin "uydularına" yönelik gerçek tutumunun net olduğunu söyleyen Putin "Neredeyse hemen Ukrayna toprağı askeri-biyolojik deneylerin sahası haline dönüştürüldü. Kiev rejiminin nükleer silahlara sahip olma arzusu gözden kaçırıldı. Kiev yetkilileri bu niyeti kamuoyuna açıkladılar ama herkes susuyor. Aynı zamanda provokasyon için 'kirli bomba' kullanma planları da var" diye konuştu.