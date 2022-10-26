Putin stratejik nükleer güçler tatbikatını denetledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, misilleme amaçlı nükleer saldırı askeri tatbikatlarını denetledi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, tatbikatların amacını "Rusya'nın stratejik saldırı kuvvetlerinin düşmanın nükleer saldırısına yanıt olarak büyük bir nükleer saldırı gerçekleştirmeye hazır olup olmadığını test etmek" olarak nitelendirdi.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre tatbikatlara kara, deniz ve havacılık caydırıcı güçleri katıldı.

Rusya'nın Uzak Doğu'daki Kamçatka Yarımadası'ndaki hedefler, Arkhangelsk Bölgesi'ndeki Plesetsk Uzay Üssü'nden atılan Yars kıtalararası balistik füzesi ve Barents Denizi'nden fırlatılan Sineva balistik füzesi tarafından yok edildi. Tatbikatlara Tu-95 stratejik bombardıman uçakları da katıldı.