Putin: Türk Akımı boru hattı da hedef alındı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna güçlerinin Türk Akımı doğal gaz boru hattını patlamayı denediğini söyledi.

Türk Akımı doğal gaz boru hattı Rusya'dan başlayarak Karadeniz üzerinden Kıyıköy'e doğal gaz taşıyor.

Putin daha önce Rusya'dan Almanya'ya doğal gaz taşıyan Kuzey Akım hattının bombalanmasından da Ukrayna ve NATO güçlerini sorumlu tutmuştu.

Kırım Köprüsü açıklaması

Kremlin Sözcüsü Dmitrşy Peskov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Acil Durumlar Bakanlığı da dahil olmak üzere Kırım Köprüsü'ne yönelik bir "terör saldırısının" sonuçlarının ortadan kaldırılmasıyla ilgili tüm hizmetlerin hızlı ve verimli bir şekilde çalıştığını söyledi.

Cumartesi sabahı, Kırım Köprüsü'nde bir kamyon patladı ve köprünün yol bölümünün doğuya giden iki bölümünü çökertti ve ardından köprünün ayrı, bitişik demiryolu bölümünde bir tren yakıt deposunu ateşe verdi. Patlama sonucunda 3 kişi hayatını kaybetti.

Peskov, "Hem Acil Durumlar Bakanlığı hem de bu terör saldırısının sonuçlarının ortadan kaldırılmasında yer alan diğer tüm hizmet ve kurumlar hızlı, verimli ve gerektiği gibi çalıştı." dedi.