Putin Trump'ın temsilcileriyle bir araya geldi: Moskova'da 'müzakerelere devam' kararı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

Görüşmede kapsamlı bir esir takası ile Konstantinovka'da yeni bir insani yardım operasyonunun başlatılması konularında mutabakata varıldı.

Rusya tarafı, Avrupa'nın Ukrayna'ya olası bir asker sevkiyatının doğrudan meşru hedef sayılacağı uyarısında bulunurken, müzakere sürecinin yeni bir tarihle yeniden başlatılmasına karar verildi.

ABD'li temsilciler ise toplantıdan çıkan sonuçları aktarmak ve çözüm yollarını değerlendirmek üzere Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile bir araya geleceklerini duyurdu.

Putin: Uzun vadeli barışın sağlanmasını istiyoruz

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin, Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'i başkent Moskova'da kabul etti.

Görüşmeye, Rus tarafından Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, Putin'in Özel Temsilcisi ve Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kiril Dmitriyev ile Putin'in Müşaviri ve Ukrayna ile müzakerelerde Rus heyetine başkanlık eden Vladimir Medinskiy katıldı.

Putin, görüşmenin başında yaptığı konuşmada, Witkoff ile Kushner'i Moskova'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'a Ukrayna tarafıyla temasları organize etmesinden dolayı teşekkür etti.

Ukrayna-Rusya Savaşı'nı sona erdirmek amacıyla Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de gerçekleştirilen üçlü müzakerelerde insani konularda ilerleme kaydedildiğini dile getiren Putin, Ukrayna ile büyük çaplı esir takası yapılması konusunda mutabakata varıldığına dikkat çekti.

Putin, Ukrayna'da toprak konusuna değinerek şöyle konuştu:

"Ukrayna'da uzun vadeli barışın sağlanmasını istiyoruz. Her iki taraf da toprak konusunu dile getiriyor. Ancak bizim için bu topraklarda yaşayanlar önemli. Ukrayna tarafının gri bölgeler konusunu gündeme getirdiğini biliyoruz. Rusya açısından Ukrayna ile tek bir temas hattı var: devlet sınırıdır."

Geçen ay Herson bölgesindeki Oleşki şehrinde insani yardım operasyonu yapıldığını hatırlatan Putin, Donetsk bölgesindeki Konstantinovka kentinde de benzer bir operasyon yapılmasını teklif etti. Putin, söz konusu şehrin Rus ordusunun kontrolünde olduğunu ifade ederek, "Burada 400-500 sivil var. Buraya yabancı, Amerikalı ve Rus basın mensuplarını davet edeceğiz. İnsan hakları komiserlerimize bu konuda talimatlar vereceğiz" dedi.

Avrupalı ülkelerin Ukrayna krizine yönelik yaklaşımını eleştiren Putin, Avrupa'nın Ukrayna'ya askeri birlikler konuşlandırmayı planladığına dikkat çekerek, "Bu bizim için kabul edilemez. Bu, Rusya'nın güvenliğini tehdit ediyor. Bunlar meşru hedef haline gelecek. Bu savaşın yeniden alevlenmesi anlamına gelecek. Bu, çıkmaz bir döngü olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Putin, ABD tarafının Avrupalılarla bu konuda çalışması gerektiğini belirterek, "Avrupalıların Ukrayna'da barış mı savaş mı istedikleri konusunda karar almalarını istiyoruz" dedi.

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Witkoff: Zelenskiy'i bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgilendireceğiz

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff da Trump'ın Ukrayna'daki çatışmaların kısa sürede sona erdirilmesinin çok önemli olduğu görüşüne sahip olduğunu söyledi.

Bunun her iki taraf için de karmaşık bir mesele olduğuna işaret eden Witkoff, sorunun çözümü için ellerinden geleni yaptıklarını iddia etti.

Witkoff, Ukrayna konusunda Abu Dabi'de yapılan üçlü müzakerelere ilişkin, "Müzakerelerdeki olumlu unsurlardan biri esir takası. Bu, iki ülke arasında gerçekleştirilecek en kapsamlı esir takaslarından biri olacak. Bu, meselenin çözümünde ilerleme kaydettiğimizi gösteriyor" değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi'de Avrupalı temsilcilerin de bulunduğunu ancak müzakerelere katılmadığını belirten Witkoff, "Onları görüşmelerin ne yönde ilerlediği konusunda bilgilendirdik. Sürece dahil oldular. Onlara müzakerelerin sonuçlarını aktardık. Bu nedenle Abu Dabi'de onlarla çok iyi çalışma ilişkileri geliştirdik" dedi.

Witkoff, Putin ile görüşmenin ardından Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelmeyi planladıklarını kaydederek, "Bu, önemli bir görüşme olacak. Zelenskiy'i bu görüşmenin sonuçlarıyla ilgili bilgilendireceğiz. Bugünkü görüşmenin ardından üçlü müzakerelerin bir sonraki toplantısının planlandığını duyurabileceğimizi umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kushner: Avrupa, Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Kushner ise görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne yönelik bazı seçenekleri ele alacaklarını belirterek, "Zelenskiy'i bu çatışmanın başarıyla sona erdirilmesi için belirlenen yollardan birinin izlenmesi gerektiği konusunda ikna etmeye çalışacağız" dedi.

Avrupalıların müzakere sürecine katılmak istediğini dile getiren Kushner, Avrupa'nın Ukrayna'daki çatışmaların sona erdirilmesini istediğini söyledi.

Kushner, sözlerine şöyle devam etti:

"Avrupa, bu çatışmayı sona erdirmekle kalmayıp sonrasında uzun süreli barışın sağlanacağından emin olmak istiyor. Bu nedenle Rusya, Ukrayna ve Avrupa taraflarıyla birlikte çalışmak istiyoruz. Çatışmaların sona erdirilmesi amacıyla Rusya, Ukrayna ve Avrupa'yı kapsayacak güvenlik mimarisinin nasıl şekilleneceğine dair görüşmelere başladık."

'Yeni bir toplantı tarihi belirledik'

CNN'in haberine göre, Moskova'daki Vnukovo Havalimanı'nda basın mensuplarına konuşan Witkoff, Putin ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Witkoff, görüşmede ilerleme kaydedildiğini belirterek, "İnsanlar üçlü görüşmeleri yeniden başlatacağımızı düşünmüyordu. Yeniden başlattık. Yeni bir toplantı tarihi belirledik" ifadelerini kullandı.

Bir sonraki görüşmelere Avrupalı temsilcilerin de katılacağını doğrulayan Witkoff, Avrupalı temsilcilerin görüşmelere katılmasının önemli olduğunu söyledi.

Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner de "Genel olarak, tüm konular hakkında oldukça kapsamlı ve ayrıntılı bir görüşme yaptığımızı düşünüyorum. Umarım bu görüşmeler, ileride yapılacak çok taraflı görüşmelere katkı sağlayacaktır" dedi.

ABD temsilcilerinin İrlanda'nın Dublin kentine gitmeleri ve burada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelerek Moskova'daki toplantı hakkında kendisine bilgi vermeleri bekleniyor.

Kremlin: Müzakere sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov da başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesini değerlendirdi.

Görüşmenin kapsamlı, yapıcı ve faydalı olduğunu belirten Uşakov, "Amerikan müzakereciler, Konstantinovka'da da insani yardım operasyonunun yapılması teklifini destekledi. Bu yeni operasyona ilişkin ABD temsilcileriyle temaslara başlanması konusunda mutabık kalındı. Mayın temizleme çalışmalarına derhal başlamaya hazırız" ifadelerini kullandı.

Görüşmede güvenlikle ilgili konuların ele alındığını kaydeden Uşakov, şöyle konuştu:

"Putin, ABD'nin Ukrayna'daki savaşın ardından Avrupa'da güvenlik sisteminin oluşturulması kapsamında Rusya ve Ukrayna'nın güvenlik meselelerine çözüm bulunması yönündeki inisiyatifini destekledi. Mevcut sistemin çalışmadığı aşikar. Avrupalı temsilcilerin de bölünmez güvenlik ve barışa dayalı yeni, uzun vadeli bir sistemin parametrelerinin belirlenmesine yönelik çalışmaları destekleyeceklerini umuyoruz. Amerikan temsilcileriyle bu konudaki çalışmalara derhal başlamaya hazırız."

Görüşmede, Rusya'nın 2021'de ABD ve NATO'ya güvenlik garantileri verilmesine yönelik anlaşma taslaklarını​​​​​​​ sunduğunu anımsatan Uşakov, bu taslakların NATO'nun genişlememesini, Rusya sınırlarına tehdit oluşturan silah sistemlerinin konuşlandırılmamasını ve ittifak güçlerinin konuşlanma düzeninin Rusya-NATO Kurucu Senedi'nin imzalandığı döneme göre belirlenmesini öngördüğünü söyledi. Uşakov, "Söz konusu hususlara bazı yeni fikirleri de eklemek istiyoruz. Zira Kiev yönetimini kurtarmak için Rusya'yı stratejik yenilgiye uğratmak isteyen Batı, bugün bize karşı hareket ediyor." dedi.

Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik sürece dahil olmaya çalıştığına dikkat çeken Uşakov, "Putin'in dediği gibi, Avrupalıların Ukrayna'da barış mı savaş mı istedikleri konusunda karar almaları gerekiyor. Şu ana kadar tüm eylemleri, savaşı istediklerini gösteriyor. Çatışmaların sonlandırılmasının ardından Ukrayna topraklarında Gönüllüler Koalisyonu'na bağlı yabancı askeri birliklerin konuşlandırılması ısrarla gündeme getiriliyor. Bu, sonsuz bir savaşın reçetesidir" diye konuştu.

Ukrayna'nın çatışmaların sonlandırılmasına yanaşmadığını belirten Uşakov, "Görüşmede Kiev'in savaşı sonlandırmak istemediği vurgulandı. Çünkü savaş sona erer ermez Ukrayna'da seçimlerin yapılması gerekecek. Ancak kimse iktidarı kaybetmek istemiyor" diye konuştu. Uşakov, bu konuların Putin ve Trump arasında Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi kapsamında yapılacak görüşmede ele alınacağını bildirdi.

Uşakov, "Müzakere sürecinin sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı. Özellikle, Abu Dabi'de ele alınan en kapsamlı esir takasının yapılmasına yönelik inisiyatif desteklendi. Bu takasın parametreleri üzerinde uzlaşılıyor" ifadelerini kullandı.

Rusya ve Ukrayna arasında 2025'ten bu yana 35 esir değişiminin yapıldığını ve bu değişimler kapsamında yaklaşık 5 bin kişinin karşılıklı olarak serbest bırakıldığını kaydeden Uşakov, Ukrayna tarafının anlaşmaları uygulayacağı umudunu paylaştı.

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