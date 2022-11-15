Putin: SSCB'ye karşı açılan savaş, Sovyet halkına yönelik kasıtlı bir soykırımdı

G20 Zirvesi'ne katılmayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı devletlerin dünya tarihini yeniden yazmaya çalıştıklarını belirterek, bu girişimleri "saldırgan" olarak nitelendirdi. Putin, "Sovyetler Birliği'ne karşı açılan savaş sadece toprakları ve kaynakları ele geçirmek için değildi, aynı zamanda Sovyet halkına yönelik kasıtlı bir soykırımdı" açıklamasında bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Putin, bazı ülkelerin dünya tarihini yeniden yazma girişimlerinin giderek daha agresif hale geldiğini, amaçlarının Rus toplumunu bölmek ve zayıflatmak olduğunu söyledi.

'Hedefleri bizi bölmek, zayıflatmak'

Batı'nın Rusya'nın egemenliğini yıpratmaya çalıştığını ifade eden Putin, "Bir dizi devletin dünya tarihini yeniden yazma, yeniden şekillendirme girişimleri giderek daha agresif hale geliyor. Ve genel olarak, en azından toplumumuzla ilgili olarak bariz bir hedefleri var: bölmek, ileriye yönelimden mahrum bırakmak, zayıflatmak" dedi.

Rusya'nın gelecek nesillere "objektif gerçeği göstermesinin" önemli olduğu söyleyen Putin, "Tarihin çarpıtılması, değerlerin erozyona uğraması, birçok bakımdan devletlerin ve halkların oluşumu bu mitlerle başlar. Gördüğümüz gibi, böyle bir senaryo bazı ülkelerde zaten test edildi" yorumunda bulundu.

Rusya'yı yıpratma çabalarına karşı engeller oluşturduklarını belirten Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus hükümetinden Leningrad'ın Nazi ablukasından kurtuluşunun 80. yıldönümüne adanmış anma etkinliklerinin düzenlenmesine "sorumlu bir ruhla yaklaşılmasını" talep etti.

Putin ayrıca, Nazi işgali sırasında Kırım'da oluşturulan bir toplama kampının bulunduğu yerde bir anıt kompleksi oluşturma fikrini değerlendireceğini sözlerine ekledi.

Putin, "Elbette bu sadece Kırımlılar için değil, tüm Rusya için çok önemli bir konu. Bu nedenle anıt kompleksi oluşturma fikrini kesinlikle dğerlendireceğiz ve bu projenin uygulanmasına yardımcı olmak için her şeyi yapacağız" dedi.

'Rusya, Nazilerin SSCB halklarına karşı işlediği suçlardan yargılanıyor'

Rusya Devlet Başkanı Putin, gençlere başta Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki zafer gibi, Rusya tarihindeki önemli kilometre taşlarının doğru öğretilmesi gerektiğini belirtti.

Putin, bugün Rusya'nın, Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Nazilerin zulüm yaptığı bölgelerde SSCB halklarına karşı işlenen suçlar için adaleti yeniden tesis ettiğini söyledi.

Putin'in açıklamaları şu şekilde:

"Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında Nazilerin yaptığı vahşetin ölçeği o kadar büyüktü ki, 20. yüzyılın 1940'larında mahkemeye delillerin yalnızca bir kısmı getirildi, her şeyi düşünmek imkansızdı. Bugün biz bu boşlukları dolduruyor, adaleti yeniden tesis ediyoruz.

Son yıllarda, Nazilerin Büyük Vatanseverlik Savaşı sırasında zulüm yaptıkları bölgelerimizde, SSCB'ye karşı savaşın sadece toprak ve kaynakları ele geçirmek amacıyla yapılmadığını inkar edilemez bir şekilde kanıtlayan davalar oldu. SSCB'ye karşı açılan savaş, Sovyet halkının, onun tüm ulusal, etnik ve ırksal gruplarının kasıtlı bir soykırımıydı. Bu aslında Nazi belgelerinde görülebilir, her şey arşivlerde."

Putin, II. Dünya Savaşı'ndaki zaferin Sovyetler Birliği'nin tüm halklarının temsilcileri tarafından kazanıldığının unutulmaması gerektiğini dile getirerek, "Bunu asla unutmadık, unutmadık ve unutturmayacağız. Aynı zamanda Büyük Vatanseverlik Savaşı'ndaki kayıpların neredeyse yüzde 70'inin SSCB'de yaşandığı tarihi bir gerçektir" dedi.