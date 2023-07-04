Putin ŞİÖ zirvesinde konuştu: 'Rusya hiç olmadığı kadar birlik içinde'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan’ın ev sahipliğinde video-konferans yoluyla gerçekleştirilen Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesindeki açıklamaları sırasında ülkesine karşı hibrid bir savaş yürütülmekte olduğunu söyledi.

Bununla beraber, kendilerine uygulanan yaptırım ve sınırlamalara karşı koymaya ve onların üstesinden gelmeye devam edeceklerini belirten Putin, Rusya’yı içten parçalama girişimlerinin başarılı olamadığını ima ederek, ‘Rusya halkının hiç olmadığı kadar birlik içinde olduğu’ vurgusunu yaptı.

Sputnik'in aktardığına göre, Putin, ŞİÖ zirvesindeki açıklaması sırasında ayrıca, Rusya ve Çin arasındaki ticaretin yüzde 80 oranında ülkelerin yerel para birimleri olan ruble ve yuan ile gerçekleştirildiğini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı, ülkesine benzeri görülmemiş yaptırımların uygulandığını söyledi ve bu yaptırımların yasadışı olduklarını kaydetti.

Putin, Ukrayna’ya ilişkinse, isimlerini vermeden Batı ülkelerini eleştirdi ve Ukrayna’dan bir anti-Rusya yarattıklarını belirtti.

Putin, Batı ülkelerinin Ukrayna’ya sekiz yıl boyunca silah gönderdiklerini, Ukrayna hükümetinin Donbass nüfusuna karşı saldırganlık göstermesine ve ülke içerisinde neo-Nazi ideolojisinin yerleşmesine müsamaha ettiklerini kaydetti.

Rusya Devlet Başkanı, “Bunların hepsi, Rusya’nın güvenliğine darbe indirmek ve ülkemizin gelişimine mani olmak için yapıldı” saptamasını yaptı.

Bununla beraber Putin, ŞİÖ’nün ‘gerçekten adil bir dünya düzeni oluşturulması prensibine bağlı olduğunu’ kaydetti.

Putin ayrıca, özel askeri şirket Wagner’in 24 Haziran’daki ayaklanması sırasında Rusya’ya desteklerini açıklayan ŞİÖ ülkelerine teşekkür etti.